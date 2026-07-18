Стали известны подробности атаки БПЛА на склад Wildberries в Котовске Пострадавший рассказал об атаке ВСУ на склад Wildberries в Котовске

Москва18 июл Вести.Сотрудников склада Wildberries в Котовске Тамбовской области начали выводить из помещения во время обстрелов украинских беспилотников, но эвакуировать всех не успели. Об этом ИС "Вести" рассказал пострадавший Александр Черемисин.

Александр Черемисин в ночь, когда произошла атака, дежурил на посту охраны и видел произошедшее своими глазами.

Людей хотели выпустить, но завели назад их, потому что обстреливали рядом, где пожарный выход, то есть обстрел был рядом. Мы завели людей обратно, и в этот момент все произошло. Выбило и дверь от удара, и окна, все вылетело рассказал он

Рано утром 18 июля украинские боевики с применением БПЛА, оснащенных поражающими элементами в виде металлических шариков, ударили по логистическим центрам Wildberries в Котовске и подмосковной Электростали. В Тамбовской области погибли 7 человек, еще 25 пострадали. В Подмосковье погиб 1 человек, пострадали 36.