Ким пообещала помочь семьям погибших и пострадавшим при ударах ВСУ по складам WB

Семьи погибших и пострадавшие при атаке ВСУ на склады WB получат матпомощь Ким пообещала помочь семьям погибших и пострадавшим при ударах ВСУ по складам WB

Москва18 июл Вести.Семьи погибших и пострадавшие в результате украинских атак на логистические центры Wildberries в тамбовском Котовске и подмосковной Электростали получал поддержку от компании, заявила основатель WB и глава RWB Татьяна Ким.

Компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске. Семьи погибших получат от компании - 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии - 1 миллион рублей написала Ким в своем Telegram-канале

Она принесла соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Обязательно детально проинформируем вас на портале продавца об этих выплатах, мерах и порядке их получения добавила она

ВСУ атаковали логистические центры WB в Тамбовской области и Подмосковье рано утром 18 июля, в субботу, с применением БПЛА, оснащенных поражающими элементами в виде металлических шариков.

В Котовске погибли семеро, еще 25 пострадали, в Электростали скончался один человек, ранения получили 36.

По факту вражеских ударов возбуждены уголовные дела о терактах.