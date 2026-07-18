Татьяна Ким рассказала о последствиях ударов ВСУ по складам Wildberries Татьяна Ким прокомментировала атаки БПЛА на склады Wildberries

Москва18 июл Вести.Компания Wildberries совместно с компетентными органами продолжает работу над устранением последствий атаки беспилотников. Ситуацию после ударов БПЛА по логистическим комплексам в Котовске и Электростали прокомментировала основатель Wildberries, глава "РВБ" Татьяна Ким в Telegram-канале.

Сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов возгорания в Электростали, в Котовске пожар полностью потушен.

Основатель WB также отметила, что компания готова ответить на все вопросы и оказать необходимую помощь. Для этого открыт канал связи в WB JOB.

Находящиеся на пострадавших складах товары временно сняли с продажи. Компания о них будет сообщать дополнительно.

Ким также пообещала, что семьям погибших будет оказана помощь.

Семьям погибших при атаках ВСУ на склады WB выплатит по 2 млн рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии - по 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Котовске Тамбовской области погибли семь работников ночной смены, пострадали 25 человек. В Тамбовской области после атаки БПЛА отменены развлекательные мероприятия. В подмосковной Электростали – один погибший и 37 раненых.