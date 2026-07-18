Москва18 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил украинских силовиков за удары по складам интернет-магазина Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Спасибо воинам СБС, ССО, ВСУ, СБУ и ГУР – каждому подразделению Сил обороны Украины за меткое и слаженное выполнение задачнаписал Зеленский
Логистические объекты Wildberries подверглись атаке в ночь на 18 июля. В Тамбовской области жертвами удара стали 7 человек, еще 25 получили ранения. В Московской области сообщается об 1 погибшем и 37 пострадавших.
Глава компании Wildberries Татьяна Ким выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать необходимую поддержку пострадавшим. События минувшей ночи Ким назвала ужасом и болью, которую нельзя передать словами.