Зеленский поблагодарил силовиков за удары по гражданской инфраструктуре РФ

Киевский режим выразил благодарность за удары по российским гражданским объектам Зеленский поблагодарил силовиков за удары по гражданской инфраструктуре РФ

Москва18 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил украинских силовиков за удары по складам интернет-магазина Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Спасибо воинам СБС, ССО, ВСУ, СБУ и ГУР – каждому подразделению Сил обороны Украины за меткое и слаженное выполнение задач написал Зеленский

Логистические объекты Wildberries подверглись атаке в ночь на 18 июля. В Тамбовской области жертвами удара стали 7 человек, еще 25 получили ранения. В Московской области сообщается об 1 погибшем и 37 пострадавших.

Глава компании Wildberries Татьяна Ким выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать необходимую поддержку пострадавшим. События минувшей ночи Ким назвала ужасом и болью, которую нельзя передать словами.