Москва18 июл Вести.Для близких и родственников сотрудников и исполнителей складов Котовск (Тамбовская область) и Электросталь(Московская область) открыта горячая линия на сайте Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба компании "РВБ".

Для тех, кто не смог связаться со своими близкими и родственниками, работающими на складе, мы организовали возможность обратиться в службу поддержки покупателей через веб-версию сайта — в чате, расположенном в правом нижнем углу экрана уточняется в сообщении

В компании подчеркнули, что находятся на постоянной связи с сотрудниками и оперативными службами и оказывают всю необходимую поддержку коллегам и их семьям.