Горячая линия для розыска пострадавших при атаке ВСУ заработала в Воронеже

В Воронеже после атаки ВСУ запущена горячая линия для розыска пострадавших Горячая линия для розыска пострадавших при атаке ВСУ заработала в Воронеже

Москва22 июн Вести.В Воронеже начала работать горячая линия для родственников и близких людей, пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж".

Горячую линию для поиска пострадавших при атаке ВСУ запустили в Воронеже. Местные жители могут позвонить по номеру - 8-473-212-59-66 говорится в публикации

Обратившись на горячую линию, можно уточнить, попал ли человек в больницу, в какую именно, а также получить информацию о порядке поседения и дальнейших действиях.

Министерство здравоохранения региона выразило соболезнования семьям пострадавших.