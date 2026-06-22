Москва22 июнВести.В Воронеже начала работать горячая линия для родственников и близких людей, пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж".
Горячую линию для поиска пострадавших при атаке ВСУ запустили в Воронеже. Местные жители могут позвонить по номеру - 8-473-212-59-66говорится в публикации
Обратившись на горячую линию, можно уточнить, попал ли человек в больницу, в какую именно, а также получить информацию о порядке поседения и дальнейших действиях.
Министерство здравоохранения региона выразило соболезнования семьям пострадавших.