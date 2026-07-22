Москва22 июлВести.Маркетплейс Wildberries застраховал все складские комплексы, но нынешние страховки исключают террористические акты и удары БПЛА, сообщила журналистам основатель компании, глава RWB Татьяна Ким.
Все складские комплексы WB застрахованы. Однако реалии страхового рынка таковы, что текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски и атаку БПЛАрассказала Ким
По ее словам, стандартные полисы не включают риски террора и диверсий, и большинство страховщиков не готовы страховать от этого крупные промышленные объекты.
Мы поддерживаем инициативу по разработке таких продуктов страховыми компаниямизаявила основатель маркетплейса
Остро необходимо найти системное решение вопроса, отметила Ким.
ВСУ 18 и 22 июля ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях.