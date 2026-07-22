Ким: все складские комплексы Wildberries застрахованы Ким: склады Wildberries застрахованы, но страховки исключают теракты

Москва22 июл Вести.Маркетплейс Wildberries застраховал все складские комплексы, но нынешние страховки исключают террористические акты и удары БПЛА, сообщила журналистам основатель компании, глава RWB Татьяна Ким.

Все складские комплексы WB застрахованы. Однако реалии страхового рынка таковы, что текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски и атаку БПЛА рассказала Ким

По ее словам, стандартные полисы не включают риски террора и диверсий, и большинство страховщиков не готовы страховать от этого крупные промышленные объекты.

Мы поддерживаем инициативу по разработке таких продуктов страховыми компаниями заявила основатель маркетплейса

Остро необходимо найти системное решение вопроса, отметила Ким.

ВСУ 18 и 22 июля ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях.