Москва19 июл Вести.Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries анонсировал введение первоочередных мер поддержки для своих партнеров-продавцов, которые будут запущены с 19 июля.

Соответствующее заявление сделала основатель компании Татьяна Ким в Telegram-канале.

В публикации указывается, что в рамках новых инициатив Wildberries предложит скидки на складское хранение на ряде своих логистических объектов сроком на 45 дней с момента поставки товара. Кроме того, будет действовать стопроцентная скидка на транзитные поставки товаров в региональные склады.

Основательница компании подчеркнула, что эти шаги являются первыми в серии обещанных мер.

Она отметила, что руководство понимает важность оперативного восстановления поставок и привычного рабочего ритма для многих партнеров. Введенные скидки, по словам Ким, призваны ускорить перераспределение продукции и помочь продавцам сократить сопутствующие расходы.

Кроме того, компания продолжает разработку более комплексного механизма поддержки. Этот процесс требует тщательной оценки последствий и определения объема потенциальных выплат. По экспертным прогнозам, на завершение этой работы может потребоваться до 30 дней.

18 июля рано утром Вооруженные силы Украины атаковали склады WB в Тамбовской области и Подмосковье, применив БПЛА, которые были оснащены поражающими элементами в виде металлических шариков. В Тамбовской области погибли 7 человек, еще 25 пострадали. В подмосковных Электростали и Ногинске погиб 1 человек, пострадали 36.