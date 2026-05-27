Москва27 мая Вести.Партнерство группы RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) и ВТБ станет "новой эрой" и даст возможность укрепить цифровой платформенный суверенитет России.

Об этом заявила представителям СМИ глава RWB Татьяна Ким.

Мы выбрали нашим стратегическим партнером самый надежный банк страны - ВТБ... Уверена, наше партнерство знаменует начало новой эры финансовых услуг и позволит укрепить цифровой платформенный суверенитет нашей страны сказала Ким

По словам основателя Wildberries, у WB банка теперь будет то, на что могли уйти годы и огромные инвестиции. Речь идет о готовой инфраструктуре: розничные отделения, сеть банкоматов, кредитные и инвестиционные возможности для клиентов.

Ранее президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью ИС "Вести" заявил, что сделка с компанией Wildberries стала очень важным шагом для группы ВТБ, это сотрудничество будет расширяться.

26 мая ВТБ и Wildberries договорились о стратегическом альянсе. ВТБ получит долю в WB Банке, а взамен предоставит маркетплейсу свою инфраструктуру – розничные отделения, сеть банкоматов и инвестиционные продукты.