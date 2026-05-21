Москва21 мая Вести.Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) выпустила долговые цифровые финансовые активы (ЦФА) для квалифицированных инвесторов на платформе Т-Банка. Объем привлеченных средств превысил 16 миллиардов рублей, сообщил газете "Ведомости" представитель кредитной организации.

Этот шаг стал частью стратегии RWB по развитию современных финансовых инструментов и снижению стоимости пассивов группы. Эмитентом выступила входящая в структуру RWB компания "ВБ Инвест". Подробные условия выпуска, включая сроки и ставки, не раскрываются.

Размещение активов осуществлялось поэтапно, что позволило учесть максимальный спрос инвесторов, говорится в публикации.

Первый этап прошел с 7 по 8 мая, в рамках которого были выпущены два вида ЦФА с фиксированной и плавающей ставкой. Объем привлеченных средств на этом этапе составил 11,7 миллиарда рублей.

Второй этап состоялся с 12 по 15 мая, когда был размещен еще один выпуск с фиксированной ставкой на сумму 4,3 миллиарда рублей.

Долговые ЦФА представляют собой цифровой аналог традиционных долговых инструментов, таких как облигации. Они подтверждают денежное требование на сумму, равную стоимости приобретения активов их первым владельцем, а также начисленные проценты. Оплата таких активов возможна только денежными средствами, а их выпуск осуществляется исключительно после полной оплаты.

В середине апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что даже после полноценного внедрения цифрового рубля наличные деньги продолжат использоваться.