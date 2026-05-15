Компании группы "Газпром" открыли счета в цифровых рублях "Газпром" и 17 компаний группы открыли счета в цифровых рублях

Москва15 мая Вести.ПАО "Газпром" и 17 организаций группы уже открыли счета в цифровых рублях. К сентябрю 2026 года это сделают все остальные организации, входящие в ее состав, заявили в управлении информации "Газпрома". Сообщение цитирует ТАСС.

По состоянию на 1 мая 2026 года счета цифрового рубля открыли ПАО "Газпром" и 17 организаций Группы Газпром. До 1 сентября все организации Группы Газпром, соответствующие установленным Федеральным законом № 248-ФЗ требованиям, откроют счета цифрового рубля в Банке России заявили в организации

Уточняется, что с 1 сентября 2026 года юридические лица, которые отвечают определенным требованиям, обязаны предоставить своему потребителю возможность платить за товар или услуги при помощи цифровых рублей.

В Центральном банке (ЦБ) России ранее заявляли, что цифровой рубль не заменит наличные, это лишь одна из форм денег.