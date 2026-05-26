Москва26 мая Вести.ВТБ планирует провести дополнительную эмиссию до 6,3 млрд обыкновенных акций на сумму около 500 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Отмечается, что финальный объем допэмиссии будет определен с учетом фактических потребностей банка.

Количество размещаемых дополнительных акций – до 6 292 651 866 акций, что соответствует около 49% от общего количества размещенных обыкновенных акций банка. По итогам SPO доля государства в уставном капитале банка сохранится на уровне выше 50% сообщили в пресс-службе

Привлеченные в рамках допэмиссии средства будут использоваться, в том числе для финансирования партнерства с группой RWB.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью ИС "Вести" рассказал, что сделка с компанией Wildberries стала очень важным шагом для группы ВТБ. По его словам, интеграция услуг Wildberries и ВТБ обеспечит их клиентам широкий спектр услуг.

В мае ВТБ завершил юридическое присоединение "Почта Банка". Поэтапная интеграция проходила с 2025 года.