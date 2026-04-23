Москва23 апр Вести.Бывший глава корпорации "Связьинвест", инвестор Евгений Юрченко нарастил свою долю в ВТБ до 10,86%, следует из сообщения Центра раскрытия корпоративной информации (ЦРКИ) агентства "Интерфакс".

До увеличения своей доли Юрченко владел 7,60% акций ВТБ.

Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 707 000 000 штук (10,68%) говорится в сообщении ЦРКИ

