ВТБ планирует взаимодействовать с маркетплейсами Костин: ВТБ видит поле для взаимодействия с маркетплейсами

Москва22 апр Вести.ВТБ готов взаимодействовать с маркетплейсами и их банками, так как существуют общие направления для сотрудничества в этой области. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе бизнес-диалога на тему "Капитал перемен: контуры нового инвестиционного ландшафта".

Он отметил, что явные лидеры, которых уже трудно догнать на рынке маркетплейсов, это "Озон" и Wildberries.

Мы, в частности, пытаемся договариваться, в том числе и с Wildberries пытаемся находить какие-то общие моменты и даже в каких-то направлениях уже сотрудничаем по ряду продуктов сказал банкир

Ранее сообщалось, что в 2026 году ВТБ ожидает чистую прибыль в размере 600-650 миллиардов рублей, что является рекордным показателем.