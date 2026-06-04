ВТБ планирует увеличить эффективность розничного бизнеса в партнерстве с RWB Пьянов: партнерство ВТБ и Wildberries увеличит эффективность розничного бизнеса

Москва4 июн Вести.Огромным элементом новой стратегии ВТБ будет взаимодействие с объединенной компанией Wildberries & Russ (RWB), что позволит банку увеличить экономическую эффективность розничного бизнеса. Об этом первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По сути, продуктовое насыщение этой огромной клиентской базы – 80 миллионов клиентов – площадки Wildberries банковскими продуктами и предложение нашим 35 миллионам банковских клиентов возможности выгодных покупок на площадке Wildberries. Вот это партнерство будет огромным элементом увеличения экономической эффективности нашего розничного бизнеса отметил Пьянов

Ранее президент и председатель правления группы ВТБ Андрей Костин сообщил ИС "Вести" о заключении стратегического альянса с Wildberries. Сделка ВТБ и RWB может состояться в ближайшие месяцы, но не раньше 20 июля.