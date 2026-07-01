Греф о "ходе ВТБ" с Wildberries: у каждого свой путь

Греф прокомментировал "ход ВТБ" с Wildberries Греф о "ходе ВТБ" с Wildberries: у каждого свой путь

Москва1 июл Вести.Глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопрос о "ходе банка ВТБ" с Wildberries, заявил, что у каждого свой путь.

Таким образом он прокомментировал, каким будет ответ Сбербанка на соответствующий шаг ВТБ.

У каждого свой путь. Посмотрим сказал Греф в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России

26 мая ВТБ и Wildberries договорились о стратегическом альянсе. Согласно ему, ВТБ получит долю в WB Банке, а взамен предоставит маркетплейсу свою инфраструктуру – розничные отделения, сеть банкоматов и инвестиционные продукты.

Как отмечала глава группы RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) Татьяна Ким, партнерство RWB и ВТБ станет "новой эрой" и даст возможность укрепить цифровой платформенный суверенитет России.