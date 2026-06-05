Москва5 июн Вести.Главные плюсы сотрудничества с маркетплейсом Wildberries для ВТБ - возможность выйти на новую аудиторию, заявил в интервью ИС "Вести" президент - председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.

Он отметил, что банк видит для себя большие возможности в сотрудничестве с подобными платформами, потому что они работают с большим числом клиентов.

Если у банка ВТБ 30 миллионов [клиентов], то у того же Wildberries - 80. С другой стороны, сегодня эти платформы все равно еще пока не предоставляют весь богатый набор финансовых услуг, который может, допустим, предоставить банк ВТБ. Мы, конечно, не будем торговать товарами у себя, но мы намерены привлечь вот это большое количество клиентов для обслуживания в банки ВТБ рассказал Костин

Ранее Костин назвал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) мероприятием, которое задает вектор развития экономике. Он обратил внимание, что ВТБ планирует подписать свыше 60 соглашений на этом форуме.