Москва5 июнВести.Главные плюсы сотрудничества с маркетплейсом Wildberries для ВТБ - возможность выйти на новую аудиторию, заявил в интервью ИС "Вести" президент - председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.
Он отметил, что банк видит для себя большие возможности в сотрудничестве с подобными платформами, потому что они работают с большим числом клиентов.
Если у банка ВТБ 30 миллионов [клиентов], то у того же Wildberries - 80. С другой стороны, сегодня эти платформы все равно еще пока не предоставляют весь богатый набор финансовых услуг, который может, допустим, предоставить банк ВТБ. Мы, конечно, не будем торговать товарами у себя, но мы намерены привлечь вот это большое количество клиентов для обслуживания в банки ВТБрассказал Костин
Ранее Костин назвал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) мероприятием, которое задает вектор развития экономике. Он обратил внимание, что ВТБ планирует подписать свыше 60 соглашений на этом форуме.