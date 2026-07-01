Костин: для ВТБ партнерство с Wildberries - приоритет на ближайшие годы

Костин назвал приоритетом партнерство с Wildberries Костин: для ВТБ партнерство с Wildberries - приоритет на ближайшие годы

Москва1 июл Вести.Для ВТБ сотрудничество с Wildberries будет оставаться приоритетом в ближайшие годы. Об этом заявил глава банка Андрей Костин.

По его словам, которые приводит РБК, для ВТБ остается приоритетной задачей развитие розничного бизнеса на клиентской базе платформы.

Для нас это приоритет сегодня. Сотрудничество с Wildberries, развитие розничного бизнеса на клиентской базе платформы для нас становится приоритетом на ближайшие годы сказал Костин

Глава ВТБ также не исключил участия РВБ в допэмиссии акций банка в качестве одного из якорных инвесторов. Тем не менее, пока окончательное решение по числу якорных инвесторов отсутствует.

Ранее в ВТБ подтвердили, что банк получил в залог пакет акций компании Ozon.