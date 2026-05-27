Эксперт: сотрудничество ВТБ и Wildberries станет взаимовыгодным для всех игроков Эксперт Суверов рассказал о преимуществах соглашения ВТБ и RWB для потребителей

Москва27 мая Вести.Сотрудничество ВТБ и WB Банка (объединенная компания Wildberries&Russ, RWB) станет взаимовыгодным для обоих игроков, а также откроет для потребителей доступ к самому широкому спектру услуг, рассказал инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов в интервью ИС "Вести".

ВТБ получит 5% доли в WB Банке с возможностью ее увеличения в дальнейшем. Финансовая организация будет участвовать во всем финтехе Wildberries. В России это первый пример масштабного сотрудничества между финансовой организацией и крупным участником рынка электронной торговли. Детали сделки пока неизвестны.

ВТБ пытается нарастить свой розничный бизнес и продажу банковских продуктов через инфраструктуру Wildberries, потому что у ВТБ традиционно был силен корпоративный бизнес, но в последнее время банк уделяет больше внимания розничному бизнесу. Wildberries – это примерно 130-140 миллионов активных клиентов, поэтому я думаю, что действительно ВТБ может получить несколько миллионов новых клиентов. А Wildberries будет получать комиссию по продаже банковских услуг ВТБ, тем самым сотрудничество является взаимовыгодным отметил эксперт

Он добавил, что ВТБ обладает диверсифицированной продуктовой линейкой и за счет нового соглашения сможет продавать как кредитные, так и инвестиционные, депозитные продукты через новую площадку.

Потребители получат доступ к самому широкому спектру услуг не только к товарному приложению, но и к финансовому приложению, то есть к продуктам ВТБ. Тем самым можно рассчитывать, что будет определенная синергия в деятельности ВТБ и Wildberries, и потребители получат более широкий набор услуг и смогут оперативно реагировать на продуктовые предложения, смогут получать различные скидки и преференции в рамках такого сотрудничества считает Суверов

Ранее президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью ИС "Вести" рассказал, что банк планирует в дальнейшем расширять сотрудничество с RWB.