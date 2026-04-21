Москва21 апр Вести.Российские банки пойдут по пути "уберизации", чтобы не проиграть в условиях жесткой конкуренции на рынке банковских, финансовых и цифровых услуг. Такое мнение в интервью РБК высказала первый заместитель председателя правления банка ВТБ Ольга Скоробогатова.

По ее мнению, финансовые организации "очень близки" к этому.

Я считаю, что мы очень близки к тому моменту, когда банки пойдут по пути уберизации. То есть когда, например, за счет больших партнерских предложений банк может предлагать своим клиентам оплатить не только картой ВТБ, но и другой картой сказала Скоробогатова

Он предположила, что первые такие проекты могут быть реализованы уже в следующем году.

Как напомнило издание РБК, уберизация представляет собой превращение банков в цифровой агрегатор-платформу, через который клиентам предоставляются различные финансовые услуги "одним кликом". Термин связан с американской компанией Uber - первого создателя цифровой платформы, где клиенты и поставщики услуг были соединены.