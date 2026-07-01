В ВТБ подтвердили, что банк получил в залог пакет акций Ozon

ВТБ подтвердил получение пакета акций Ozon в залог В ВТБ подтвердили, что банк получил в залог пакет акций Ozon

Москва1 июл Вести.ВТБ получил в залог пакет акций компании Ozon. Об этом журналистам заявил первый заместитель президента – председателя правления банка Дмитрий Пьянов в ходе Финансового конгресса Банка России.

По словам Пьянова, которые приводит ТАСС, банк получил ценные бумаги в рамках консорциума, который профинансировал сделку по предоставлению средств корпорации АФК "Система".

Да сказал Пьянов, отвечая на вопрос о получении пакета акций в залог

При этом он не уточнил размер полученного пакета акций.

Как сообщалось ранее, АФК "Система" планирует в скором времени заключить сделку на сумму более чем 300 миллиардов рублей с группой инвесторов и при участии ВТБ.