Структуры Александра Чачавы нарастили долю в Ozon до 34,95%

Москва10 апр Вести.Компания АО "О23" довела долю в капитале Ozon до 34,95%. Это следует из отчета МКПАО "Озон" по МСФО.

"О23" стала, таким образом, крупнейшим акционером группы Ozon. Далее идет АФК "Система", доля которой сохраняется на уровне 31,8%. Оставшиеся 33,25% распределены между миноритариями.

В июле 2025 года стал известно, что структуры Александра Чачавы стали инвесторами Ozon. На тот момент сообщалось, что связанные с предпринимателем организации приобрели компанию АО "О23", владевшуя на тот момент 27,71% капитала Ozon.

В конце 2024 года "Восток Инвестиции" продала 27,7% акций Ozon. Сумма сделки равнялась 38,2 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба потребовала от Wildberries и Ozon скорректировать практики работы с продавцами и до 3 апреля представить в ФАС обновленные условия.