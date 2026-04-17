Москва17 апр Вести.Правительство России распорядилось продать бывшие доли немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных с "Газпромом" предприятиях компаниям "Согаз" и "Газовые технологии", следует из распоряжений кабмина. Общая стоимость сделок составляет 15,7 млрд рублей.

АО "Согаз" приобретает доли в предприятиях, связанных с освоением Южно-Русского месторождения, за 8,1 млрд рублей. В частности, компании отходят 49,999% в "Севернефтегазпроме" стоимостью 1,8 млрд рублей, 0,01% в "Газпром ЮРГМ Трейдинг" за 3 млрд рублей и 0,01% в "Газпром ЮРГМ Девелопмент" за 3,3 млрд рублей. ООО "Газовые технологии" выкупает активы, связанные с ачимовскими залежами Уренгойского месторождения, за 7,6 млрд рублей: 25,01% в "Ачим Девелопмент" за 2,8 млрд рублей, 50% в "Ачимгаз" за 4,7 млрд рублей и 9% в "Ачим сбыт" за 110 млн рублей. Обе компании направили заявки на покупку указанных долей 23 марта.

Wintershall Dea являлась одним из финансовых участников проекта "Северный поток - 2" и владеет 15,5% в операторе газопровода "Северный поток". Компания контролировала 25,01% в совместном с "Газпромом" проекте "Ачим Девелопмент", 50% в "Ачимгаз", а также располагала долей в "Газпром ЮРГМ Трейдинг". Совместно с "Газпромом" и OMV она управляла "Севернефтегазпромом", который разрабатывает Южно-Русское месторождение, владея 25% в этом предприятии. OMV, в свою очередь, держала 24,99% в Южно-Русском месторождении и долю в "Газпром ЮРГМ Девелопмент", при этом заявляла об отказе от инвестиций в российские проекты.

В декабре 2023 года Владимир Путин подписал указ о принудительной продаже долей обеих европейских компаний в совместных предприятиях с "Газпромом". Это был первый случай принудительного отчуждения активов собственников из недружественных государств. Хотя Wintershall Dea и OMV получат компенсацию, размер которой определяет правительство, эти средства будут заморожены на российских счетах типа С. В 2024 году кабмин принял решение о создании российских юридических лиц для управления данными предприятиями без участия прежних иностранных акционеров в рамках специальных экономических мер.