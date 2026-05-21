Угольные компании украинского олигарха Ахметова в России могут сменить владельца "Ведомости": угольные компании олигарха Ахметова в РФ выставлены на продажу

Москва21 мая Вести.Угольные компании "Донской антрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская", ранее принадлежавшие украинскому олигарху Ринату Ахметову (признан в РФ участником экстремистского объединения), выставлены на продажу.

Соответствующую информацию, размещенную на электронной торговой площадке "Новые информационные сервисы", приводит газета "Ведомости".

Отмечается, что в настоящее время продолжается прием предложений от желающих приобрести активы. Лот включает акции компаний и финансовые требования к ним.

Продавцами выступают Сбербанк и компания "Лучшее решение". Банк планирует уступить кредитные требования, а названная фирма — реализовать акции и вексельные обязательства.

Требования банка включают обязательства компаний по соглашению об открытых в сентябре 2011 года кредитных линиях на сумму 400 миллионов долларов, а также по договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий от июля 2022 и декабря 2023 годов.

Цена активов не указана и будет определена в ходе торгов, которые продлятся до 29 мая 2026 года. Итоги планируется подвести 2 июня.

Шахты компаний расположены в Ростовской области: "Донской антрацит" — в городе Гуково, а "Шахтоуправление "Обуховская" — в Звереве. Последняя включает обогатительную фабрику мощностью 3,5 миллиона тонн угля в год. В эту группу компаний также входит предприятие "Сулинатрацит", расположенное в Красном Сулине, которое в настоящее время не ведет добычу ввиду отсутствия лицензий.

Общие запасы названных предприятий оцениваются в 97,3 миллиона тонн угля категорий А+B+C1. Из них 65,9 миллиона тонн принадлежат "Донскому антрациту", а 31,4 миллиона — "Шахтоуправлению "Обуховская". Предприятия специализируются на добыче высококачественного вида угля — антрацита, используемого в металлургии и энергетике.

В 2025 году добыча "Донского антрацита" составила 1,26 миллиона тонн (падение на 18% год к году), а "Шахтоуправления "Обуховская" — 0,55 млн тонн (-11%). По данным Росстата, за тот же период в стране было добыто 20,2 миллиона тонн антрацита, что на 10% меньше, чем годом ранее. Таким образом, на продаваемые активы пришлось около 9% всей добычи антрацита в России.

Компании были приобретены структурами Рината Ахметова в 2012 году за 39 миллионов долларов. В мае 2022 года они перешли к Сбербанку из-за долгов, а затем были проданы кипрской компании Valleyton Investments за 230 миллионов долларов.

В январе 2024 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, позволившее компании "Лучшее решение" приобрести 100% акций обеих компаний у кипрской Fabcell Limited. Сделка была завершена в июне того же года.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков в интервью "Ведомостям" отметил, что антрацит востребован, но шахты требуют значительных инвестиций, что ограничивает интерес к этим активам. По мнению собеседника издания, основными покупателями могут стать инвесторы в проблемные активы или структуры, готовые ждать восстановления рынка.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов не исключил, что покупкой компаний может заинтересоваться холдинг "Южный горно-металлургический комплекс" (ЮГМК), управляющий предприятиями в Донецкой и Луганской народных республиках.

В конце 2024 года Басманный суд Москвы арестовал имущество компании "Метинвест Евразия", которая связана с Ахметовым. Речь идет о 10 зданиях в Севастополе, 6 – в Симферополе, а также земельном участке в Белгороде и железнодорожных путях длиной 1, 33 километра.