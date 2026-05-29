"Сбер" может стать совладельцем АФК "Система" в Ozon "Коммерсант": "Сбер" изучает покупку пакета АФК "Система" в Ozon

Москва29 мая Вести.Структуры "Сбера" ведут переговоры о приобретении доли Акционерной финансовой корпорации (АФК) "Система" в маркетплейсе Ozon и могут стать крупным совладельцем площадки.

Пакет АФК "Система" в размере 31,8% может перейти к структурам банка в счет погашения долговых обязательств корпорации перед ним, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на инвестиционном рынке. Для "Системы" соглашение о покупке стало бы способом снизить долговую нагрузку, а для "Сбера" – получить прямой доступ к широкой клиентской базе маркетплейса.

По данным Московской биржи на 28 мая, пакет АФК "Система" в Ozon оценивается примерно в 278,9 миллиарда рублей исходя из капитализации компании в 877,1 миллиарда рублей. Собеседники газеты поясняют, что стандартная премия в подобных сделках составляет 10–15%. С ее учетом долю корпорации можно оценить в 305–319 миллиардов рублей.

При этом пресс-секретарь АФК "Система" Иван Макушок заявил информагентству "Интерфакс", что переговоров о продаже пакета не ведется. Представители Ozon и "Сбера" не прокомментировали эти сведения.

Ранее АФК "Система" продала "Сберу" 37,6% в производителе микроэлектроники и полупроводников "Элемент" – сумма сделки составила 27 миллиардов рублей. Сделка была совершена в рамках снижения долговой нагрузки.

Как писали "Ведомости", что цифровые платформы, в том числе Ozon, по итогам 2025 года внесли значительный вклад в экономику России, обеспечив 8,5% ВВП страны.