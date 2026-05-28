Москва28 мая Вести.Цифровые платформы по итогам 2025 года внесли значительный вклад в экономику России, обеспечив 8,5% ВВП страны.

Общий оборот этого сектора достиг 18,3 триллиона рублей, следует из исследования НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ), проведенного по заказу Ассоциации цифровых платформ (АЦП). С этим документом ознакомилась газета "Ведомости".

За последние 4 года объем платформенной экономики увеличился в шесть раз, говорится в статье. Через маркетплейсы, агрегаторы услуг и классифайды в 2025 году было выполнено более 12 миллиардов заказов. Среди самых быстрорастущих категорий на Wildberries остаются электроника и крупная бытовая техника. Представитель компании сообщил изданию, что продажи бытовой техники в прошлом году выросли на 170% по сравнению с предыдущим годом, а в 2026-м рост сохраняется на уровне 120%. Оборот ноутбуков увеличился на 209%, а продажи смартфонов почти удвоились. Кроме того, онлайн-ретейлер отметил активное развитие других сегментов, включая шины, аккумуляторы, мебель и отделочные материалы.

Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров заявил, что масштабы платформенной экономики уже сопоставимы с крупнейшими отраслями. По его словам, совокупный оборот Wildberries, Ozon и "Яндекс маркета" в 2025 году достиг примерно 11 триллионов рублей, что эквивалентно более чем 5% ВВП страны. В то же время он отметил, что прямое сравнение этих показателей некорректно, поскольку ВВП учитывает добавленную стоимость, а оборот включает полную стоимость всех товаров, прошедших через платформы.

Генеральный директор "Infoline Аналитики" Михаил Бурмистров считает оценку вклада платформенной экономики в 8,5% ВВП "достаточно адекватной". Он отметил, что основной рост сосредоточен в маркетплейсах и сервисах такси. Бурмистров указал, что такие платформы не только стимулируют внутренний спрос, но и способствуют развитию экспорта в условиях ограниченного доступа России к международным рынкам. При этом избыточное регулирование, по его мнению, может замедлить развитие этого направления.

Председатель президиума "Ассоциации компаний омниканальной торговли" (АКОРТ) Станислав Богданов отметил, что онлайн- и офлайн-торговля уже сформировали единый рынок, а граница между ретейлерами и цифровыми платформами постепенно стирается. Крупные торговые сети, по его словам, давно интегрируют магазины, приложения, доставку и самовывоз в единую систему.

По данным Infoline, в 2025 году четыре крупнейших маркетплейса заняли 48% рынка товаров повседневного спроса, тогда как шесть классических ретейлеров контролировали 46%.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров заявил о большом экспортном потенциале отечественных цифровых платформ.