Решетников: конкуренция маркетплейсов и банков - это борьба за последнее касание Решетников назвал платформы кровеносной системой реальной экономики

Москва18 мая Вести.Платформы маркетплейсов и банков стали кровеносной системой реального сектора экономики, этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью РБК.

Конкуренция между маркетплейсами и банками является отражением конкуренции за доступ к потребителю, за так называемое последнее касание, отметил министр.

До некоторого времени банки имели много прямых касаний через офисы и приложения, благодаря чему они развивали экосистемы и шли в пространство маркетплейсов, пояснил Решетников.

Но в итоге платформы завоевали эту нишу и хотят максимально монетизировать последнее касание в разных сферах: поставки товаров, услуг, путешествия, финансовые услуги. Платформы давно стали кровеносной системой реального сектора, через которую идут товары, деньги, данные и коммуникации приводит РБК слова Решетникова

По мнению министра, способность платформ быстро масштабироваться без пропорционального роста затрат и сетевые эффекты создают объективное тяготение к монополизму.

Инструменты для противодействия этому уже появились. Так, с сентября 2023 года действует пятый антимонопольный пакет с прямыми запретами на злоупотребление доминирующим положением для цифровых платформ, а с октября 2026 года вступит в силу закон о платформенной экономике. Последний устанавливает правила для посреднических платформ, подчеркнул министр.

Между тем инфляция в России продолжает снижаться, и аргументов в пользу смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) становится все больше, отметил Решетников.

Но как использовать эти аргументы - снизить ключевую ставку резко и сразу и потом взять паузу или снижать ставку постепенно - это исключительная прерогатива Банка России, заявил министр.

По его мнению, замедление инфляции - это результат сбалансированной политики ЦБ и правительства.