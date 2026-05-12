Путин обсудил с Решетниковым скидки на маркетплейсах за счет продавцов

Путин обсудил с Решетниковым проблему скидок на маркетплейсах за счет продавца Путин обсудил с Решетниковым скидки на маркетплейсах за счет продавцов

Москва12 мая Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым уделил особое внимание вопросам работы маркетплейсов.

Глава государства указал на необходимость отказаться от практики, когда скидки для покупателей на маркетплейсах достигаются за счет ущемления интересов малых предпринимателей, продающих там свою продукцию.

Министр, в свою очередь, ответил, что в процессе переговоров платформам удалось доказать, что нельзя нарушать маркетинговые стратегии небольших компаний и навязывать им скидки — даже если площадка оплачивает их сама.

И бизнес тоже считает, что это неправильно, поэтому я думаю, что мы на следующем этапе это уже законодательно закрепим сказал Решетников

На встрече с Путиным Решетников также обратил внимание на трудности, с которыми сталкивается сектор малого и среднего предпринимательства (МСП), и подчеркнул необходимость адаптироваться к изменениям в налоговой сфере.