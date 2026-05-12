Москва12 маяВести.Несмотря на внешние вызовы, российская экономика проявила себя весьма достойна, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Несмотря на все эти внешние вызовы, санкционное давления, перестройки и так далее, все-таки благодаря и принимаемым решениям и накопленному потенциалу наша экономика вот проявила себя, в общем, весьма-весьма достойносказал он
При этом Решетников отметил снижение внутреннего валового продукта (ВВП) в первые месяцы 2026 года, однако в марте, по его словам, рост восстановился.
Конечно, пока, наверное, преждевременно говорить о восстановлении в целом траектории, но мы видим, что ситуация стабилизируетсядобавил Решетников