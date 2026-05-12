Москва12 мая Вести.Несмотря на внешние вызовы, российская экономика проявила себя весьма достойна, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Несмотря на все эти внешние вызовы, санкционное давления, перестройки и так далее, все-таки благодаря и принимаемым решениям и накопленному потенциалу наша экономика вот проявила себя, в общем, весьма-весьма достойно сказал он

При этом Решетников отметил снижение внутреннего валового продукта (ВВП) в первые месяцы 2026 года, однако в марте, по его словам, рост восстановился.