Путин заявил о положительных тенденциях в темпах роста экономики в России Путин отметил положительные тенденции в темпах роста экономики в РФ

Москва12 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин по итогам доклада министра экономического развития России Максима Решетникова констатировал наметившиеся положительные тенденции в экономике.

Глава государства 12 мая заслушал доклад Решетникова.

Темпы экономического роста хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции сказал Путин

Как сообщил Решетников, по состоянию на 4 мая инфляция в России составляла 5,6% в годовом выражении. По словам министра, ведомство всегда фокусируется на стимулировании структурных процессов в экономике, чтобы потенциал ее роста был максимальным, независимо от того, в какой части цикла она находится.