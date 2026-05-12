Решетников сообщил об устойчивой тенденции в российской экономике Решетников: инфляция в России составляет 5,6% в годовом выражении

Москва12 мая Вести.По состоянию на 4 мая инфляция в России составляла 5,6% в годовом выражении. Это дает возможности для смягчения денежно-кредитной политики, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

У нас сейчас инфляция 5,6%. Такая устойчивая тенденция, это на четвертое мая. И, соответственно, это все дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики сказал министр экономического развития

Решетников добавил, что ведомство всегда фокусируется на стимулировании структурных процессов в экономике, чтобы потенциал ее роста был максимальным, независимо от того, в какой части цикла она находится. Для этого были сформированы сценарные условия развития экономики "на ближайшую трехлетку".