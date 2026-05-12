Решетников: малому бизнесу непросто, требуется адаптация к налоговым изменениям

Москва12 мая Вести.Министр экономического развития Максим Решетников отметил сложности, с которыми сталкивается сектор малого и среднего предпринимательства (МСП), и подчеркнул необходимость адаптации к обновлениям в налоговой сфере.

По словам министра, несмотря на положительную динамику по уровню занятости и количеству предприятий МСП, бизнесу приходится приспосабливаться к новым налоговым условиям.

Но мы понимаем, что вот эти вот налоговые изменения бизнесу требуется адаптация отметил он

В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным Решетников доложил о ходе исполнения тех текущих задач, которые ранее были поставлены главой государства. В том числе министр отметил возможности смягчения денежно-кредитной политики.