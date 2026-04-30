Решетников назвал приоритет для развития креативной индустрии В МЭР назвали приоритет в развитии креативной индустрии

Москва30 апр Вести.Для развития креативной экономики необходимо формирование потребительских рынков. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на деловом завтраке "Креативная экономика Кавказа: новые точки роста".

Он отметил, что в самом понятии "креативная экономика" изначально заложено противоречие. Творчество и идеи – это хорошо, однако не нужно забывать и об экономической составляющей – инвестициях и рынках.

Креативка — это то, что берется какой-то достаточно, может быть, простой производственный процесс… Привносится какой-то смысл, какая-то бизнес-идея, формируется продукт с прицелом на какой-то рынок сказал Решетников

Министр подчеркнул, что потребительские рынки для креативной экономики нужно формировать. В частности, потребителю нужно донести, что современное искусство – это не только дорогие произведения, но и, например, повседневные предметы.