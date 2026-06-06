Москва6 июн Вести.Платформизация российской экономики должна быть гораздо шире и охватывать больше отраслей. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, платформизация – это мощнейший драйвер для роста производительности в экономике, однако необходимо грамотное регулирование этого процесса из-за риска монополизации.

Само по себе явление платформизации гораздо шире и должно охватывать большее число отраслей. Поэтому недавно стратсессию проводили, готовились к такому развитию. Поэтому будем сейчас все это собирать в большую стратегию платформизации экономики, но она у нас очень органично ложится и в структурные изменения, и в производительность труда… Это мощнейший драйвер для роста производительности в экономике, но опять-таки, поскольку, естественно, при таких масштабах идет монополизация, то очень важно правильное регулирование рассказал Решетников

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ поручил правительству подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ. По его словам, необходимо наращивать темп, заниматься дальнейшей платформизацией отраслей с внедрением искусственного интеллекта.