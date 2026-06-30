Москва30 июн Вести.Министерство экономического развития реализует национальную модель ведения бизнеса, которая включает 11 направлений и дорожные карты по улучшению инвестиционного климата, а также новые механизмы. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Отвечая на вопрос о национальной модели ведения бизнеса, министр пояснил, что работа ведется по двум трекам: международная конкурентоспособность и практические задачи, которые ставит сам бизнес.

Там было два направления. Первое направление – все-таки нам важно поддерживать нашу международную конкурентоспособность. И в этой связи, помните, был такой [рейтинг] Doing Business, где мы достигли больших результатов, вошли в двадцатку, действительно очень много ориентировались и так далее. Потом Всемирный банк, который продвигал эту модель для того, чтобы все экономики работали с бизнес-климатом, с инвестклиматом и так далее, сменил методологию. Появилась методология, сейчас рейтинг B-READY называется. И мы взяли эту методологию, поскольку сейчас со Всемирным банком взаимодействие слабое, и коллеги нас пока не оценивают. … Мы не стали ждать, просто Агентство стратегических инициатив взяло эти критерии и оценило, как по ним бы, где Россия могла бы быть, где у нас слабые, где сильные места и так далее. И отсюда появился определенный набор задач. А с другой стороны, пришел бизнес и говорит: "Ну, ребята, международка – это все хорошо, но не все они там в Вашингтоне понимают, как у нас тут устроено, поэтому есть еще набор конкретных практических задач, которые надо накидать". Накидали со своей стороны, и мы собрали все эти задачи – там 11 направлений, есть рабочие группы со стороны бизнеса, кто это все формировал и оценивал. И мы это все погрузили в такие дорожные карты, по которым идем и по которым реализуем рассказал Решетников

Министр также рассказал о законодательных изменениях.

Дальше, например, механизм take-or-pay – когда заказчик и поставщик между собой могут заключить договоры на создание вещи, которой еще нет. Например, те же 5G-станции для телекома. Есть операторы, есть те, кто готовы это производить. Но у них сейчас договоренности о производстве – это по сути меморандум и такие понятийные договоренности. Мы говорим: а давайте мы сделаем настоящий договор, если, например, операторы связи передумают, они заплатят отступные бизнесу, потому что придется же строить заводы и так далее тем компаниям, которые будут производить это оборудование. Потому что сейчас это все структурируется через неустойку, а суды иногда подходят к неустойке со словами: "Ребят, реально понесены затраты – компенсируем. Не понесены – ну, завод же ваш остался". … Когда простая продукция – все понятно, когда сложная продукция – в этих нюансах, ну, не всегда можно разобраться… И вот правительство поддержало, сейчас направили уже этот законопроект, это правки в Гражданский кодекс, ни много ни мало, в Думу. Еще из важного – закон о банкротстве, тоже такое обновление. Там главный элемент – это появление досудебной санации. То есть когда компании, которые попали в сложное положение, кредиторы собираются, говорят: "Ну, давайте мы часть своего долга спишем, чтобы компания, не входя в банкротство, продолжала работать". И там, как обычно, есть мажоритарный кредитор, миноритарный кредитор, но все должны в равной степени участвовать. Вот все эти нюансы как бы мы выписывали. Плюс там еще ускорение самих процедур по банкротству сказал Решетников

Ранее он заявил, что платформизация, которая является мощнейшим драйвером для роста производительности в российской экономике, должна быть гораздо шире и охватывать больше отраслей.