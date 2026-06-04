Москва4 июн Вести.В России действует национальная модель бизнеса, в которой реализуются два направления – внутреннее и международное. Об этом ИС "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он обратил внимание, что внутренних запросов гораздо больше, чем внешних.

Мы сделали 11 рабочих групп по направлениям, 9 из них возглавляют бизнесмены, которые представители бизнеса, кто с этим постоянно работает, большая экспертная работа. И сформировали вот все эти необходимые решения, которые бизнесу надо. Правки в трудовой кодекс – это тоже был запрос бизнеса, это часть нацмодели. Там же у нас законодательство о банкротстве, например, большой блок вопросов. Там же у нас оптимизация процедур, подключение к сетям, к электросетям, к коммунальным сетям, тепло, вода, канализация и так далее. Там же у нас все процедуры на региональном уровне. И там есть такие мощные достаточно вещи – там правки в гражданский кодекс сказал Решетников

По словам министра, согласовывается возможность на основе договора получить кредит на вещь, которой еще нет.

И для этого потребовались правки. Мы с бизнесом обсудили, сейчас законопроект разработан уже там. Сейчас в правительстве с администрацией согласовываем. И там, наверное, может быть полтора десятка таких реальных инициатив, которые расшивают узкие места или создают новые возможности в экономике, в интеллектуальной собственности, в энергомощностях, в технологическом секторе и так далее. Там прямо хороший у нас пакет получился. И мы сейчас, с одной стороны поступают и новые идеи, но наша основная задача – это реализовать все то, что там написано добавил он

Ранее генеральный директор А7 Илан Шор назвал страны, с которыми российский бизнес в основном ведет расчеты. Среди наиболее востребованных – Китай, Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты.