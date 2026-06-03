Глава А7 назвал страны, с которыми российский бизнес в основном ведет расчеты Глава А7: расчеты с Китаем и ОАЭ наиболее востребованы у российского бизнеса

Москва3 июн Вести.Расчеты с представителями из Китая, Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов сегодня наиболее востребованы у российского бизнеса. Об этом в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ сообщил генеральный директор А7 Илан Шор.

Именно там, по его словам, находятся основные международные трейдеры.

Сейчас наиболее востребованы, конечно, Китай – это основа, ОАЭ, Гонконг. По сути, это места, где дислоцируются сегодня основные международные трейдеры, которые торгуют разными товарами и которые импортируются в Российскую Федерацию отметил Шор

Для организации международных расчетов компания А7 применяет вексель как финансовый инструмент, а также золото, добавил он.

Многие забыли об этом механизме… Он воспринят очень хорошо нашими партнерами. Мы его сделали специально во всех валютах, в которых мы ведем расчеты: и в дирхамах, и в юанях, и в долларе, и в евро, и в рублях. Он очень приветствуется, как я уже сказал, партнерами в связи с тем, что он понятный и удобный инструмент для расчетов. Также мы используем золото, и рекомендуем нашим клиентам тоже это делать рассказал Шор

Использование агентского механизма трансграничных платежей – это тенденция, которой следуют в целом во всем мире, даже те страны, которые не находятся под незаконными санкциями, подытожил глава А7.