Доля юаня в трансграничных платежах уральских компаний выросла с 20% до 46% Глава А7 Илан Шор рассказал о росте доли юаня в трансграничных платежах на Урале

Москва6 июл Вести.Доля юаня в трансграничных платежах уральских компаний через российскую систему международных расчетов А7 выросла до 46% от общего объема, рассказал генеральный директор А7 Илан Шор в интервью ИС "Вести".

Лидер российского рынка трансграничных расчетов компания А7 представила свою инфраструктуру на международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.

В этом регионе находится бизнес, который очень успешно переориентировал свои интересы на Восток. И сегодня мы видим большой потенциал в работе с восточным полушарием, наращивание связей и возможностей с Китаем. Рост платежей в юанях, к примеру, на Урале вырос с 20% до 46%. Это говорит о том, что юаневая зона развивается, здесь люди все больше и больше торгуют с Китаем, это направление становится более популярным отметил Шор

Форумная часть выставки "Иннопром" включает в себя более ста мероприятий. Свои национальные экспозиции представляют пять стран: Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Белоруссия.