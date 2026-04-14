Грузовой трафик на международном мосту через Амур вырос вдвое Орлов: грузовой трафик вырос в 2 раза на международном мосту через Амур

Москва14 апр Вести.По итогам первых трех месяцев текущего года грузовой трафик на международном мосту через Амур, который связывает Россию и Китай, вырос вдвое по сравнению прошлогодним уровнем. Об этом сообщил глава Амурской области Василий Орлов.

В отдельные дни через пункт пропуска Кани-Курган проезжает более 560 машин. Такой рост стал возможен благодаря модернизации: в декабре прошлого года мы ввели в эксплуатацию 16 полос движения, что повысило пропускную способность уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, Амурская область должна закрепить за собой статус логистического хаба на восточном направлении. При этом глава региона обратил внимание, что рост грузопотока дает не только увеличение налогов и сборов в бюджеты, но и развивает логистику, складскую инфраструктуру и придорожный сервис.