Почти 44 тысячи фур пересекли границу с КНР через пункт пропуска Кани-Курган

В пункте пропуска Кани-Курган зафиксирован рекордный трафик Почти 44 тысячи фур пересекли границу с КНР через пункт пропуска Кани-Курган

Москва29 апр Вести.Почти 44 тысячи грузовиков пересекли границу с КНР через пункт пропуска Кани-Курган в текущем году, сообщает ИС "Вести".

Удвоить поток позволило введение современных технологий и декабрьский ввод международного моста на полную мощность.

Только аграрный экспорт вырос двукратно.

По данным Россельхознадзора, за рубеж продано 220 тысяч тонн зерновых, сои и продуктов ее переработки, включая соевый жмых. Что касается импорта, то в Россию из Китая поступили свыше 120 наименований фруктов, овощей, грибов, зелени, цветов, риса, чая, кофе.