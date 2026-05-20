Москва20 маяВести.Президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между РФ и Китаем за четверть века увеличился более чем в 30 раз.
Накануне российский президент прибыл в КНР с официальным визитом.
Товарооборот [РФ и Китая] за четверть века вырос более чем в 30 раз. Уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларовсказал Путин, открывая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
По словам российского лидера, экономическое сотрудничество двух стран продолжает активно развиваться, несмотря на неблагоприятные внешние факторы.