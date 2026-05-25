Москва25 маяВести.Трансграничная канатная дорога через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ готова на 95%, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".
Говоря о развитии туризма в Амурской области в последние годы, глава региона отметил строительство нового терминала аэропорта, международный автомобильный мост через Амур, где расположен погранпереход, а также трансграничную канатную дорогу.
Важный туристический объект – это канатная дорога. Она у нас на финишной прямой, ее готовность сегодня – 95%. И по этой канатной дороге буквально за несколько минут люди смогут пересекать границурассказал Орлов
Планируется, что канатная дорога заработает до конца 2026 года.
21 мая в Амурской области был открыт важный стратегический объект инфраструктуры – стартовый логистический комплекс "Сухой порт Благовещенск", который позволит оптимизировать грузоперевозки.