В Приамурье заработал "Сухой порт Благовещенск" В Приамурье открылся важный стратегический объект "Сухой порт Благовещенск"

Москва21 мая Вести.В Амурской области открыт важный стратегический объект инфраструктуры – стартовый логистический комплекс "Сухой порт Благовещенск", который позволит оптимизировать грузоперевозки. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов.

На данном этапе терминал способен обрабатывать 520 тыс. тонн грузов в год и принимать до двух контейнерных поездов каждые сутки. К 2030 году мощность терминала планируют удвоить и расширить контейнерную площадь уточнил губернатор в своем Telegram-канале

Орлов пояснил, что "Сухой порт Благовещенск" является самым крупным контейнерным железнодорожным терминалом в регионе, а также входит в проект "Амурский коридор", который связывает в единую сеть автомобильный международный мост Благовещенск - Хэйхэ, таможенно-логистический терминал "Каникурган", речной терминал "Торговый порт Благовещенск" и другую транспортную инфраструктуру.