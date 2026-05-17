Кожемяко о плюсах ТЛЦ "Артем": контейнеры перегружаются в самом удобном месте

Губернатор Приморья назвал преимущества ТЛЦ "Артем" для контейнерных перевозок Кожемяко о плюсах ТЛЦ "Артем": контейнеры перегружаются в самом удобном месте

Москва17 мая Вести.Построенный в Приморье транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Артем" дает возможность осуществлять перегрузку контейнеров в наиболее удобном месте для дальнейшей транспортировки грузов по железной дороге. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Свой комментарий глава региона, который служит воротами в Россию для грузов из Китая, дал на полях юбилейного X Российско-китайского Экспо в Харбине.

Уже построен ТЛЦ "Артем", это сухой комплекс, который может позволять перегружаться в наиболее удобном месте. То есть контейнеры доставлять автомобильным транспортом, ставить на железнодорожные платформы и доставлять уже куда угодно сообщил Кожемяко

Юбилейное X Российско-китайское Экспо начало работу в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре 17 мая.