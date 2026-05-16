Москва16 маяВести.Российским предприятиям предложили изучить возможность постройки контейнерных судов на верфях Китая. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера и полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Информация была озвучена по итогам заседания делового совета, посвященного сотрудничеству между российским Дальним Востоком и северо-восточными регионами Китайской Народной Республики.
Проект предполагает привлечение инвестиций от финансовых институтов развития обеих стран. Кроме того, участники заседания совета обсудили ключевые вопросы в сфере транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики и туризма.
Ранее первый заместитель генерального директора, технический директор ООО "Московская верфь" Сергей Теплоухов рассказал ИС "Вести" о передовых технологиях производства.