Компании из РФ получили предложение строить контейнерные суда на верфях Китая

Российским компаниям предложили строить суда на верфях Китая Компании из РФ получили предложение строить контейнерные суда на верфях Китая

Москва16 мая Вести.Российским предприятиям предложили изучить возможность постройки контейнерных судов на верфях Китая. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера и полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Информация была озвучена по итогам заседания делового совета, посвященного сотрудничеству между российским Дальним Востоком и северо-восточными регионами Китайской Народной Республики.

Проект предполагает привлечение инвестиций от финансовых институтов развития обеих стран. Кроме того, участники заседания совета обсудили ключевые вопросы в сфере транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики и туризма.

Ранее первый заместитель генерального директора, технический директор ООО "Московская верфь" Сергей Теплоухов рассказал ИС "Вести" о передовых технологиях производства.