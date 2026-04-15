Ростех и Китай договорились о создании первого водородного грузового коридора

Москва15 апр Вести.Ростех подписал с консорциумом китайских инвесторов меморандум о создании первого трансграничного водородного коридора между Россией и Китаем. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации.

Документ, как следует из сообщения пресс-службы, подписали по итогам встреч с китайскими партнерами. Эти встречи были посвящены сотрудничеству в сфере развития водородных технологий.

Проект предполагает создание вдоль магистральных трасс локализованных производств водорода и сети заправочной инфраструктуры. Такое решение позволит обеспечить между РФ и Китаем движение грузового автотранспорта на водороде.

Проект, как подчеркнули в Ростехе, направлен на создание высокотехнологичной отрасли водородной логистики на Дальнем Востоке. В рамках реализации договоренностей планируется производство водорода из природного газа. Это, как отмечается, будет способствовать развитию технологий производства голубого водорода.

Совместная работа России и Китая позволит серийно выпускать водородные грузовые тягачи с нулевым уровнем выбросов, большим запасом хода, быстрой заправкой и отличными пусковыми характеристиками в холодную погоду, заключили в ГК.