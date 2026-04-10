Москва10 апрВести.Росатом построит с китайским партнером пять контейнеровозов класса Arc7. Об этом ИС "Вести" заявил специальный представитель госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов.
По его словам, на сегодняшний день, именно растущий грузопоток между Россией и Китаем – долгосрочный фундамент.
Мы имеем китайского партнера, с которым мы планируем построить пять контейнеровозов, именно ледового класса Arc7сказал Панов
Ранее специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики заявил, что в I квартале 2026 года уже виден рост грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП).