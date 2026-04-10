Москва10 апр Вести.В I квартале 2026 года уже виден рост грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП). Об этом ИС "Вести" заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

По его словам, перевозки по Северному морскому пути динамично развиваются.

На сегодняшний день уже более двух лет Северный морской путь [работает] стабильно, грузопоток превышает 37 миллионов тонн. Важно отметить, что за последние 10 лет рост [произошел] примерно в 10 раз. При этом растет грузопоток именно на восточном направлении. В 2025 году прошло уже 83 миллиона тонн, это примерно на 15% больше, чем в 2024 году. И если уже подводить итоги первого квартала 2026 года, мы видим, что рост происходит уже по итогам первого квартала на Северном морском пути сказал Панов

Ранее специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики заявил, что преимущество Северного морского пути в том, что он пролегает вдоль всего шести стран.