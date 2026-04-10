Панов заявил, что значение СМП для России и всего мира будет только усиливаться

Москва10 апр Вести.Значение Северного морского пути (СМП) для России и всего мира будет только усиливаться. Об этом ИС "Вести" заявил специальный представитель государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Он прокомментировал обстановку, которая сейчас складывается вокруг Северного морского пути в связи с ситуацией в мире.

Конечно, будет усиливаться [значение СМП] и, конечно, важен контекст происходящего сейчас в мире событий. Но с Арктикой и Североморским путем не будет прямой зависимости от событий в моменте по простой причине, что срок реализации любого проекта в Арктике начинается от пяти лет сказал Панов

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев предположил, что круглогодичные грузоперевозки через Северный морской путь к 2030 году могут стать похожими на курсирование электричек.