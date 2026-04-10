В Росатоме заявили, что европейцы интересовались СМП до начала спецоперации

Москва10 апр Вести.Европейские страны активно интересовались грузоперевозками по Северному морскому пути (СМП), однако после начала специальной военной операции западные компании демонстративно отказались от данного маршрута. Об этом специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов рассказал в интервью ИС "Вести".

После этого транзитный грузопоток по СМП упал на 90%, подчеркнул он.

Если возьмем 2021 год, мы видели стабильный рост именно транзитных грузов. Видели, как европейские компании начинают раскатывать этот маршрут для перевозки груза… В 2022 году, когда началась специальная военная операция, фактически европейские компании демонстративно хлопнули дверью. То есть у нас транзитный грузопоток упал на 90% сказал Панов

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что международные компании проявляют интерес к развитию трансарктического коридора.